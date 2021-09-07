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"Очередное проявление агрессии": Польша отреагировала на призыв Еврокомиссии ввести санкции

Автор: Сергей Пышкин

Польша назвала "агрессией" просьбу Еврокомиссии ввести санкции против нее. Это связано с тем, что страна игнорирует необходимость обеспечения независимости судебной системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание PAP.

По словам министра юстиции Польши Збигнева Зебро, Еврокомиссия не имеет права вмешиваться в вопросы организации судебной системы. Как отметил чиновник, ЕС игнорирует случай с Германией, когда в ней политики самостоятельно избирают судей до высшего суда.

"Это еще одно проявление агрессии Еврокомиссии против Польши, попытка ограничить наш суверенитет и атака на правопорядок в Польше", - отметил Зьобро.

Также он добавил, что принцип отбора в Польше является почти идентичным принципу в Испании, однако Еврокомиссия и Суд ЕС также, якобы, игнорируют этот случай.

"Нельзя найти иного объяснения, чем то, что мы имеем дело с политикой, и это агрессия против Польши под правовым поводом", - добавил министр юстиции.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Еврокомиссия призвала ввести санкции против Польши из-за того , что последняя игнорирует необходимость обеспечения независимости судебной системы.

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ПольшаЕврокомиссия