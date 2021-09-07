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"Черговий прояв агресії": Польща відреагувала на заклик Єврокомісії ввести санкції проти неї

Автор: Сергій Пишкін

Польща назвала "агресією" прохання Єврокомісії ввести санкції проти неї. Це пов’язано з тим, що країна ігнорує необхідність забезпечення незалежності судової системи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PAP.

За словами міністра юстиції Польщі Збігнева Зьобро, Єврокомісія не має права втручатися в питання організації судової системи. Як відзначив посадовець, ЄС ігнорує випадок з Німеччиною, коли в ній політики самостійно обирають суддів до найвищого суду.

"Це ще один прояв агресії Єврокомісії проти Польщі, спроба обмежити наш суверенітет і атака на правопорядок у Польщі", - відзначив Зьобро.

Також він додав, що принцип відбору у Польщі є майже ідентичним принципу в Іспанії, однак Єврокомісія та Суд ЄС також, нібито, ігнорують цей випадок.

"Не можна знайти інакшого пояснення, ніж те, що ми маємо справу з політикою, і це агресія проти Польщі під правовим приводом", - додав міністр юстиції.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія закликала ввести санкції проти Польщі, через те, що остання ігнорує необхідність забезпечення незалежності судової системи.

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