"Черговий прояв агресії": Польща відреагувала на заклик Єврокомісії ввести санкції проти неї

Польща назвала "агресією" прохання Єврокомісії ввести санкції проти неї. Це пов’язано з тим, що країна ігнорує необхідність забезпечення незалежності судової системи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PAP.
За словами міністра юстиції Польщі Збігнева Зьобро, Єврокомісія не має права втручатися в питання організації судової системи. Як відзначив посадовець, ЄС ігнорує випадок з Німеччиною, коли в ній політики самостійно обирають суддів до найвищого суду.
"Це ще один прояв агресії Єврокомісії проти Польщі, спроба обмежити наш суверенітет і атака на правопорядок у Польщі", - відзначив Зьобро.
Також він додав, що принцип відбору у Польщі є майже ідентичним принципу в Іспанії, однак Єврокомісія та Суд ЄС також, нібито, ігнорують цей випадок.
"Не можна знайти інакшого пояснення, ніж те, що ми маємо справу з політикою, і це агресія проти Польщі під правовим приводом", - додав міністр юстиції.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія закликала ввести санкції проти Польщі, через те, що остання ігнорує необхідність забезпечення незалежності судової системи.