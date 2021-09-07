Еврокомиссия просит ввести санкции против Польши из-за судебной системы

Европейская комиссия просит суд ввести санкции против Польши за то, что она не выполняет постановление о необходимости обеспечения независимости судебной системы. Санкции носят финансовый характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-президента ЕК Веры Юровой.

"Сегодня мы принимаем два решения, которые касаются независимости судей в Польше. Для начала мы просим Европейский суд одобрить финансовые штрафы для Польши за деятельность Дисциплинарной палаты, которая все еще назначает слушания и не соблюдает постановление суда", - отметила она.

По ее словам, также в Еврокомиссии начинается своя процедура, поэтому Брюсселю нужна информация о реформах Дисциплинарной палаты.

"Постановления Европейского суда должны соблюдаться на всей территории ЕС. Это необходимо для построения и развития необходимого взаимного доверия между государствами-членами и гражданами. Мы по-прежнему готовы работать с польскими властями, чтобы найти выход из этого кризиса", - добавила Юрова.

Отметим, речь идет о судебной реформе, согласно которой применяется новый механизм назначения членов Верховного суда Польши. При этом данное положение нарушает законы ЕС, которые гарантируют принципы судебной независимости. Решение Европейского суда было принято после обращения польских судей на то, что их преследовали и грозили уволить за несогласие с решениями партии "Право и справедливость".