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Очередное массовое минирование: в Одессе снова ищут взрывчатку в детсадах и школах

Одесса, Понедельник 25 января 2021 15:33
Очередное массовое минирование: в Одессе снова ищут взрывчатку в детсадах и школах
Фото: пиротехническая машина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одессе сообщили о массовом минировании детских садов и учебно-воспитательных комплексов. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции. В нем сообщили о минировании 373 детских садов, школ, лицеев Одессы и области.

"Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.

Отметим, что это не первое сообщение о массовом минировании детских садов в Одессе и области. Последнее подобное сообщение поступило правоохранителям 20 января.

15 января неизвестные также "минировали" 185 детских садов. По результатам проверок взрывоопасных предметов на территории учреждений не выявили.

Кроме этого 13 января в Одессе сообщали о минировании 26 детских садов, суда и прокуратуры. Тогда также проводилась проверка, однако взрывчатку не выявили.

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