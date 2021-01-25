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Чергове масове мінування: в Одесі знову шукають вибухівку в дитсадках і школах

Одеса, Понеділок 25 січня 2021 15:33
Чергове масове мінування: в Одесі знову шукають вибухівку в дитсадках і школах
Фото: піротехнічна машина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Одесі повідомили про масове мінування дитячих садочків та навчально-виховних комплексів. Правоохоронці проводять перевірку за даним фактом.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу поліції. У ньому повідомили про мінування 373 дитячих садків, шкіл, ліцеїв Одеси і області.

"Для перевірки інформації на місце направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це не перше повідомлення про масове мінування дитячих садків в Одесі та області. Останнє таке повідомлення надійшло правоохоронцям 20 січня.

15 січня невідомі "замінували" 185 дитячих садків. За результатами перевірок вибухонебезпечних предметів на території установ не виявили.

Крім цього 13 січня в Одесі повідомляли про мінування 26 дитячих садків, суду і прокуратури. Тоді також проводилася перевірка, однак вибухівки не виявили.

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