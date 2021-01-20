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В Одессе вновь сообщили о массовом минировании детсадов: идет проверка

Одесса, Среда 20 января 2021 10:13
В Одессе вновь сообщили о массовом минировании детсадов: идет проверка
Фото: взрывотехники (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одессе сообщили о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции.

"Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - добавили в полиции.

Напомним, это уже не первое сообщение о массовом минировании детских садов в Одессе. На прошлой неделе неизвестные также "минировали" 185 детских садов. По результатам проверок взрывоопасных предметов на территории учреждений не выявили.

Кроме этого 13 января в Одессе сообщали о минировании 26 детских садов, суда и прокуратуры. Тогда также проводилась проверка, однако взрывчатку не выявили.

Также РБК-Украина писало, что в декабре сообщили о минировании здания Черновицкой областной государственной администрации, на время проверки всех людей эвакуировали из ОГА. В итоге информация не подтвердилась.

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