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Очередная провокация. В Беларуси составили план ударов по Польше

Фото: в Беларуси составили план ударов по Польше (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Генштабе Беларуси пригрозили нанести ряд ударов по Польше и озвучили план атак.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта", об этом заявил заместитель начальника Генштаба РБ Руслан Косыгин.

По его словам, в случае начала конфликта с НАТО "первой целью Беларуси станет территория Польши".

"Территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", - заявил Косыгин.

Он добавил, что удары по этим объектам будут нанесены, если "НАТО попробует разговаривать с Беларусью с позиции силы".

Напомним, ранее в Госдуме РФ пригрозили Соединенным Штатам планами "вернуть" Аляску при помощи псевдореферендума.

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