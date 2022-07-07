Очередная провокация. В Беларуси составили план ударов по Польше

По его словам, в случае начала конфликта с НАТО "первой целью Беларуси станет территория Польши".

"Территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", - заявил Косыгин.

Он добавил, что удары по этим объектам будут нанесены, если "НАТО попробует разговаривать с Беларусью с позиции силы".