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Чергова провокація. У Білорусі склали план ударів по Польщі

Фото: у Білорусі склали план ударів по Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Генштабі Білорусі пригрозили завдати ряд ударів по Польщі і озвучили план атак.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта", про це заявив заступник начальника Генштабу РБ Руслан Косигін.

За його словами, у разі початку конфлікту з НАТО "першою метою Білорусі стане територія Польщі".

"Територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме: центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їх економіки і транспортної інфраструктури", - заявив Косигін.

Він додав, що удари по цих об'єктах будуть нанесені, якщо "НАТО спробує розмовляти з Білоруссю з позиції сили".

Нагадаємо, раніше у Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.

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