Очереди уменьшатся. На границе с Польшей для пустых грузовиков открыли еще один пункт

Украина и Польша договорились открыть для пустых грузовиков еще один пункт пропуска на границе. Водители смогут выехать через пункт "Устилуг-Зосин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Соответствующие договоренности достигли руководители пограничных служб обеих стран. Открытие дополнительно пункта пропуска позволит уменьшить очереди грузовиков на выезд из Украины.

Водителям пустых грузовых авто советуют ехать в "Устилуг". При этом движение легковушек, автобусов и транспортных средств весом до 7,5 тонн через этот пункт пропуска не будет меняться.

Стоит отметить, что на границе с Польшей образовались рекордные очереди грузовых автомобилей. Несколько дней назад очередь возле Ягодина достигала более 50 километров. Причиной этого является низкая пропускная способность польской таможни.