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Черги зменшаться. На кордоні з Польщею для порожніх вантажівок відкрили ще один пункт

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Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 12:07
Черги зменшаться. На кордоні з Польщею для порожніх вантажівок відкрили ще один пункт Фото: порожні вантажівки можуть виїхати в Польщу через пункт "Устилуг" (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Польща домовилися відкрити для порожніх вантажівок ще один пункт пропуску на кордоні. Водії зможуть виїхати через пункт "Устилуг-Зосін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Відповідні домовленості досягли очільники прикордонних служб обох країн. Відкриття додатково пункту пропуску дозволить зменшити черги вантажівок на виїзд з України.

Водіям порожніх вантажних авто радять їхати в "Устилуг". При цьому рух легковиків, автобусів та транспортних засобів вагою до 7,5 тонн через цей пункт пропуску не буде змінюватися.

Варто зазначити, що на кордоні з Польщею утворилися рекордні черги вантажних автомобілів. Кілька днів тому черга біля Ягодина сягала понад 50 кілометрів. Причиною цього є низька пропускна спроможність польської митниці.

Нагадаємо, раніше пункт пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею закривали через ремонтні роботи.

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