Работу одного из пунктов пропуска на границе с Польшей приостановят: названы сроки

Работу пункта пропуска "Устилуг" на границе с Польшей приостановят уже в понедельник, 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины - Западная граница в Facebook .

"По информации Волынской таможни 5 сентября 2022 года с 9:00 до 12:00 в пункте пропуска “Устилуг” будут продолжаться ремонтные работы инженерного оборудования, требующего отключения от электропитания. Поэтому пропуск и оформление всех транспортных средств по обоим направлениям (выезда и въезда в Украину) в этот промежуток времени будет приостановлен", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ближайшим пунктом пропуска на украинско-польской границе, через который могут следовать легковые авто и грузовики общей массой до 7,5 тонн, является "Угринов".