Небезпечна кількість кораблів РФ у Чорному морі може загрожувати країнам НАТО, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Зокрема, російський флот становить загрозу для Румунії, Туреччини та Болгарії

Президент України Петро Порошенко у своїй у статті для The New York Times зазначив, що Росія у Чорному морі розмістила небезпечну кількість кораблів і це може становити загрозу для країн НАТО. Про це сказав повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента.

Зокрема, йдеться про три країни, які є членами Альянсу - Румунію, Туреччину та Болгарію.

"Ці останні події безпосередньо впливають на безпеку всього НАТО. В даний час Росія має загрозливу кількість кораблів у Чорному морі, що означає, що це може загрожувати членам НАТО - Румунії, Болгарії та Туреччині. І це може бути лише початком", - написав Порошенко.

Він також звернув увагу на значну присутність РФ у Балтійському морі та систематичні інциденти із російською військовою авіацією.

"Нещодавно російські бійці були перехоплені не вперше над Балтійським регіоном і не подали плану польотів. Хто може гарантувати, що це не репетиція патрулювання над горезвісним газопроводом "Північний потік-2", який будується Росією через Балтійське море, щоб кинути виклик Європі?", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко у статті для The New York Times закликав світову спільноту відповісти президенту Росії Володимиру Путіну на агресію в Азовському морі новими санкціями проти РФ.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море.