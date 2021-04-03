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Очереди нет. Движение по Суэцкому каналу полностью возобновили

Новина українською → Египет, Суббота 03 апреля 2021 19:31
Очереди нет. Движение по Суэцкому каналу полностью возобновили Фото: Суэцкий канал полностью разблокировали (suezcanal.gov.eg)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 3 апреля, была полностью возобновлена работа Суэцкого канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Все суда, которые ждали прохода из-за застрявшего контейнеровоза, прошли через Суэцкий канал.

Об этом заявил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает El Balad.

Сегодня через морскую артерию прошла последняя группа из 61 судна. Также через Суэцкий канал в субботу уже проследовали 24 судна, которые прибыли уже после его разблокировки.

"Таким образом, в субботу через канал, в целом, прошли 85 судов", - сказал Рабиа.

Как уточнил чиновник, 35 судов прошли через Суэцкий канал с севера, а остальные прибыли с юга.

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given преградил южную часть Суэцкого канала через сильный ветер и песчаную бурю. Судно уперлось носом и кормой в противоположные берега канала. Из-за этого сотни судов почти неделю простояли в пробке.

Убытки от блокирования Суэцкого канала власти Египта оценили в 1 миллиард долларов. Из-за застрявшего контейнеровоза почти неделю был перекрыт один из наиболее загруженных водных путей в мире.

Теперь власти Египта надеются получить компенсацию от собственника Ever Given. В случае отказа Египет угрожает удерживать судно Ever Given в Большом Горьком озере.

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