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Черги немає. Рух Суецьким каналом повністю відновили

Новость на русском → Єгипет, Субота 03 квітня 2021 19:31
Черги немає. Рух Суецьким каналом повністю відновили Фото: Суецький канал повністю розблокували (suezcanal.gov.eg)
Автор: Дмитро Левицький

У суботу, 3 квітня, була повністю відновлена робота Суецького каналу після інциденту з контейнеровозом Ever Given. Всі судна, які чекали на прохід через застряглий контейнеровоз, пройшли через Суецький канал.

Про це заявив керівник управління Суецького каналу Усама Рабіа, передає El Balad.

Сьогодні через морську артерію пройшла остання група з 61 судна. Також через Суецький канал у суботу вже прослідували 24 судна, які прибули вже після його розблокування.

"Таким чином, в суботу через канал загалом пройшли 85 суден", - сказав Рабіа.

Як уточнив посадовець, 35 суден пройшли через Суецький канал з півночі, а решта прибули з півдня.

Нагадаємо, 23 березня контейнеровоз Ever Given перегородив південну частину Суецького каналу через сильний вітер та піщану бурю. Судно уперлося носом і кормою в протилежні береги каналу. Через це сотні суден майже тиждень простояли в заторі.

Збитки від блокування Суецького каналу влада Єгипту оцінила в 1 мільярд доларів. Через застряглий контейнеровоз майже тиждень був перекритий один з найбільш завантажених водних шляхів у світі.

Тепер влада Єгипту сподівається отримати компенсацію від власника Ever Given. У разі відмови Єгипет погрожує утримувати судно Ever Given у Великому Гіркому озері.

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