На очереди еще 28. Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ

В ближайшее время будут уволены еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении двадцати восьми должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи - неудовлетворительные результаты работы", - отметил он.
Напомним, накануне Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.
РБК-Украина разбиралось в причинах громких кадровых решений, а также что грозит руководителям Службы безопасности и Офиса генпрокурора.
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