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На черзі ще 28. Зеленський анонсував нові звільнення в СБУ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Найближчим часом будуть звільнені ще 28 посадових осіб Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"І ще одна важлива новина про Службу безпеки України. Відбувається кадрова ревізія служби. Вирішується питання про звільнення двадцяти восьми посадових осіб. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі - незадовільні результати роботи", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський відсторонив голову СБУ Івана Баканова, а також генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

РБК-Україна розбиралося в причинах гучних кадрових рішень, а також що загрожує керівникам Служби безпеки та Офісу генпрокурора.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України