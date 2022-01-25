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"Очень мощное оружие". Британия и США обсуждают возможность отключения РФ от SWIFT

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и Соединенные Штаты введут переговоры по возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о платежной системе Swift и о том, будет ли Великобритания вводить запрет для России, Джонсон заявил: "Нет сомнений, что это было бы очень мощным оружием".

"Боюсь, что оно может быть действительно развернуто только при содействии Соединенных Штатов. Мы ведем переговоры по этому поводу", - заявил он.

Напомним, посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT.

Ранее сообщалось, что США анализируют возможность отключения России от SWIFT.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВеликобританияБорис Джонсон