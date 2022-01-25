RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Дуже потужна зброя". Британія і США обговорюють можливість відключення РФ від SWIFT

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія і Сполучені Штати введуть переговори щодо можливості відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання про платіжну систему Swift і про те, чи буде Великобританія вводити заборону для Росії, Джонсон заявив: "немає сумнівів, що це було б дуже потужною зброєю".

"Боюся, що воно може бути дійсно розгорнуто тільки за сприяння Сполучених Штатів. Ми ведемо переговори з цього приводу", - заявив він.

Нагадаємо, посол України в Німеччині закликав відключити РФ від SWIFT.

Раніше повідомлялося, що США аналізують можливість відключення Росії від SWIFT.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВеликобританіяБорис Джонсон