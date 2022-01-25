"Дуже потужна зброя". Британія і США обговорюють можливість відключення РФ від SWIFT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідаючи на питання про платіжну систему Swift і про те, чи буде Великобританія вводити заборону для Росії, Джонсон заявив: "немає сумнівів, що це було б дуже потужною зброєю".

"Боюся, що воно може бути дійсно розгорнуто тільки за сприяння Сполучених Штатів. Ми ведемо переговори з цього приводу", - заявив він.