ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США анализируют возможность отключения России от SWIFT, - Reuters

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 21 января 2022 06:42
США анализируют возможность отключения России от SWIFT, - Reuters Фото: президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США изучают возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину. В Белом доме проводят анализ возможного ущерба для западных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сенатор США Джин Шахин заявила агентству, что одно из предполагаемых последствий - нарушение поставок энергоносителей из России.

"Я думаю, что администрация все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на наших союзников", - заявила Шахин.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отметил, что "оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов - это рациональное управление и стандартная практика".

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн провел переговоры по данному вопросу с представителями ряда энергетических компаний, отмечает Reuters.

Напомним, ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила о том, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT, но обсуждают новые экономические санкции в отношении российских банков.

В Белом доме позже ответили, что ни один вариант не исключен.

Читайте РБК-Украина в Google News
SWIFT Вторжение России в Украину
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ