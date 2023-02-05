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В Очакові та Херсоні повідомляють про вибухи

Фото: майже одночасно 5 лютого пролунали вибухи в Очакові та Херсоні (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 5 лютого, у Херсоні та Очакові Миколаївської області пролунали вибухи. Вони сталися практично одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"В Очакові чути вибухи, повідомляють місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

До того ж вибухи вже вдруге, починаючи від ранку пролунали в Херсоні. В обох регіонах повітряна тривога оголошена не була.

"У Херсоні чутно вибухи", - пише видання.

Як повідомлялось, в Херсоні з ранку неділі, 5 лютого, повідомляють про звуки вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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Херсонвибухи