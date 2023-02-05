В Очакове и Херсоне сообщают о взрывах

В воскресенье, 5 февраля, в Херсоне и Очакове Николаевской области прогремели взрывы. Они произошли практически одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Очакове слышны взрывы, сообщают местные жители", - говорится в сообщении.
К тому же взрывы уже во второй раз, начиная с утра, раздались в Херсоне. В обоих регионах воздушная тревога объявлена не была.
"В Херсоне слышны взрывы", - пишет издание.
Как сообщалось, в Херсоне с утра воскресенья, 5 февраля, сообщают о звуках взрывов.
Напомним, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Один человек погиб, еще один получил ранения.
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