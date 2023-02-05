У Херсоні зранку повідомляють про вибухи

У Херсоні зранку повідомляють про звуки вибухів. Деталі поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні з самого ранку гучно. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що станом на 8:15 у Херсонській області не оголошували повітряну тривогу. Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська обстріляли Херсонську область 47 разів. Через ворожі удари загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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