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В Очакові Миколаївської області пролунали вибухи

Фото: в Очакові Миколаївської області пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Очакові Миколаївської області сьогодні ввечері, 7 жовтня, під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Офіційних подробиць про причини вибухів наразі не повідомлялося. В області вже понад дві години триває повітряна тривога. До її закінчення адміністрація регіону просить усіх залишатися у сховищах.

Нагадаємо, що сьогодні українські військові Миколаївської області збили один іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136.

Також 2 жовтня російські війська вдарили ракетами по Миколаєву. "Прильоти" зафіксували близько двох будинків та лікарні, семеро людей отримали поранення.

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