В Очакове Николаевской области прозвучали взрывы

В Очакове Николаевской области сегодня вечером, 7 октября, во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Официальных подробностей о причинах взрывов пока не сообщалось. В области уже более двух часов продолжается воздушная тревога. До ее окончания администрация региона просит всех оставаться в убежищах.

Напомним, что сегодня украинские военные в Николаевской области сбили один иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136.

Также 2 октября российские войска ударили ракетами по Николаеву. "Прилеты" зафиксировали около двух домов и больницы, семь человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.