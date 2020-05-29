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В КСУ обжаловали карантин и уменьшение судейских зарплат

Новости » Политика     29.05.2020 - 11:54
В КСУ обжаловали карантин и уменьшение судейских зарплат
Фото: Верховный суд (wikimedia by Wadco2)

Верховный суд обратился к КСУ с обжалованием

Конституционный суд просят признать неконституционными карантинные ограничения и уменьшение до 47 тыс. гривен зарплаты судей. Такое решение приняли на пленуме Верховного суда в пятницу.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За решение проголосовали 156 судей, а против выступил один. ВС просит КСУ рассмотреть конституционность карантинных ограничений, введенных Кабмином, в частности, о запрете пересечения госграницы.

Глава Верховного суда заявила, что ограничение зарплат является посягательством на гарантии судейской независимости, а карантинные ограничения - посягательством на права и свободы граждан.

По ее словам, неизвестно, сколько будет длиться карантин и, соответственно, неизвестно, сколько времени судьи будут получать уменьшенную зарплату, а права граждан - ограничены.

Также пленум Верховного суда призывает власти обратить внимание на критическую ситуацию с финансированием судебной системы.

Так, в ряде судов первой и апелляционной инстанции заканчиваются средства на отправку почтовой корреспонденции, зарплаты присяжным и аппарату.

Напомним, ранее КСУ признал неконституционной отмену обеспечения судей служебным жильем, введенную в рамках антикризисного закона в 2014 году.

Как писало РБК-Украина, в Окружной административный суд Киева с начала апреля поступило 22 иска к Кабмину по поводу обжалования установленных карантинных ограничений из-за коронавируса.

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Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины Конституционный суд УкраинызарплатакарантинВерховный суд
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