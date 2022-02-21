Обыскивают автомобили. Дом Медведчука оцепила полиция, - СМИ

В Киеве возле дома нардепа Виктора Медведчука сейчас находится охрана и полиция. Также перекрыта одна из ближайших улиц, поскольку правоохранители обыскивают с фонариками автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слідство.Інфо".
По данным издания, сегодня к дому Медведчука подъехало несколько автомобилей и бусов, чтобы вывести имущество из здания. В частности, в автомобили выгрузили оружие и бронежилеты.
"Но впоследствии об этом узнали в ДБР и якобы направили несколько экипажей полиции", - говорится в сообщении.
Отметим, что именно в этом доме Виктор Медведчук должен находиться под домашним арестом.
Обновлено: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram заявил, что после того, как полиция получила информацию, на место выехали правоохранители.
"Информация о нарушении В. Медведчуком условий домашнего ареста не подтвердилась. Он находится у себя дома", - написал он.
Напомним, Медведчука подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". По данным следствия, он может быть причастен к организации незаконной схемы поставок угля с оккупированного Донбасса и финансирования боевиков.
По этому делу народный депутат остается под домашним арестом. В производстве также фигурируют бывший президент Петр Порошенко и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.