Обшукують автомобілі. Будинок Медведчука оточила поліція, - ЗМІ

У Києві біля будинку нардепа Віктора Медведчука зараз знаходиться охорона і поліція. Також перекрита одна з найближчих вулиць, оскільки правоохоронці обшукують з ліхтариками автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо" .

За даними видання, сьогодні до будинку Медведчука під'їхало кілька автомобілів і бусів, щоб вивести майно з будівлі. Зокрема, в автомобілі вивантажили зброю і бронежилети.

"Але згодом про це дізналися в ДБР і нібито направили кілька екіпажів поліції", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що саме в цьому будинку Віктор Медведчук повинен перебувати під домашнім арештом.