UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обыски на United Tobacco: компанию назвали крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине

Автор: РБК-Украина

Расположенная в Желтых Водах компания United Tobacco - крупнейший производитель контрафактных сигарет в Украине. Обыски на предприятии - это попытка остановить незаконную деятельность, а не давление на бизнес.

Об этом заявил журналист Сергей Иванов в Facebook, комментируя обыски ГФС в Желтых Водах.

Как известно, с 5 августа сотрудники ГФС проводят обыски в Днепропетровской и Запорожской областях на помещениях одного из крупнейших производителей сигарет в Украине. По данным РБК-Украина, речь идет о компании United Tobacco, которую подозревают в промышленном производстве контрафакта.

"Если вы такие законопослушные, откуда у вас "левые" линии по производству сигарет? Почему эти линии не приняты на учет? Что на производстве делают поддельные акцизные марки? Откуда тонны контрафактных сигарет Marlboro, L & M, Jin Ling, Bond, Compliment?" - отмечает журналист.

Напомним, еще в 2018 году журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование с результатами экспертизы, согласно которой из 8 пачек сигарет United Tobacco только на одной была наклеена оригинальная акцизная марка.

Повторную экспертизу в июне 2021 года заказали журналисты "5 канала": поддельные акцизные марки были наклеены на 8 из 11 пачек сигарет произведенных в Желтых Водах.

9 августа глава ГФС Вадим Мельник сообщил, что с начала 2021 года налоговая милиция изъяла более 800 тысяч незаконно изготовленных пачек контрафактных табачных изделий стоимостью около 20 млн грн одного из крупнейших украинских производителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГФС