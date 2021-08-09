Контрафакт на 20 млн гривен. В ГФС рассказали о подробностях обысков на United Tobacco

С начала 2021 года налоговая милиция изъяла более 800 тысяч незаконно изготовленных пачек контрафактных табачных изделий стоимостью около 20 млн грн одного из крупнейших украинских производителей. Эти сигареты изготовлены вне учета, реализованы через сети Duty free и с поддельными акцизными марками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной фискальной службы Вадима Мельника во время пресс-брифинга в понедельник, 9 августа.

По данным РБК-Украина, речь идет о компании United Tobacco, производство которой расположено в Желтых Водах.

В рамках уголовного производства сотрудники ГФС разоблачили предприятие в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Также установлены факты реализации законно изготовленных сигарет за наличные вне учета, и с последующим документальным отражением их реализации на предприятия, имеющие признаки рисков.

Как сообщил председатель ГФС во время брифинга, на основании постановлений суда в период с 5 августа 2021 года и по настоящее время, ГФС проводит санкционированные обыски в складских и офисных помещениях на территории Запорожской и Днепропетровской областях, в том числе на территориях производств, с целью документирования преступной схемы, получение доказательств и приостановлении изготовление контрафактных сигарет.

Протягом останніх півроку у межах своїх повноважень Державна фіскальна служба України побудувала системну роботу з... Posted by Вадим Мельник on Monday, August 9, 2021

6 августа группа неустановленных лиц начала блокировку работы сотрудников ГФС. При попытке добраться до места проведения следственных действий произошли факты препятствования со стороны группы агрессивно настроенных лиц.

"Яростное сопротивление со стороны служебных лиц завода и группы неустановленных лиц, лишний раз подтверждают, что нарушителям есть что скрывать", - подчеркнул председатель ГФС.

Сейчас работа следователей разблокирована. В ходе проведения указанных обысков уже рассматривается вопрос об изъятии первичных финансово-хозяйственных документов, черновых записей, специального оборудования, более 90 тонн табака неустановленного происхождения.

"Налоговая милиция ГФС и в дальнейшем будет направлять все усилия по противодействию деятельности по изготовлению контрафактной продукции и детенизации экономики. В борьбе с черным рынком будем мы действовать решительно и жестко, но исключительно в рамках закона", - отметил Вадим Мельник.