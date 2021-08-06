ГФС провела обыски на предприятии United Tobacco, которое обвиняют в контрафакте сигарет

Государственная фискальная служба (ГФС) проводит обыски на предприятии в Желтых Водах, которое осуществляло изготовление и сбыт контрафактных табачных изделий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС в Facebook.

По данным РБК-Украина, речь идет о компании United Tobacco. Ее обвиняют в производстве контрафактных сигарет.

Сотрудники ГФС в рамках уголовного производства под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, разоблачили предприятие, которое осуществляет изготовление табачных изделий в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Установлено, что служебные лица одного из крупнейших производителей табачных изделий, реализуемых на территории Украины, документально оформляли реализацию сигарет на предприятия, имеющие признаки рискованности.

В дальнейшем указанные сигареты без марок акцизного налога реализовывались на территории Украины за наличные средства, без соответствующего отражения проведения операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Кстати, продукция данного производителя, без марок акцизного налога, неоднократно изымалась сотрудниками ГФС при обысках складских помещений, местах реализации контрафакта и пограничной полосе.

Сейчас следователи проводят 9 санкционированных судом обысков в складских и офисных помещениях в Запорожской и Днепропетровской областях, с целью документирования преступной схемы и получения доказательств.

В ходе проведения указанных обысков обнаружено и рассматривается вопрос об изъятии первичных финансово-хозяйственных документов, черновых записей, специального оборудования, более 90 тонн табака и табачных изделий без марок акцизного налога.

Сейчас проведение обысков продолжается.

Деятельность предприятия реального сектора экономики, которая проводится в легальной плоскости не блокируется. Но наряду с проведением легальных операций, должностные лица предприятия сотрудничали с "теневым сектором". "Белый бизнес" должен быть добросовестным и вовремя платить налоги. "Серый бизнес" должен перейти в легальную плоскость и работать исключительно в легальном поле.

"ГФС продолжает борьбу с существованием теневых рынков подакцизных товаров, в том числе и табачных изделий. С начала года сотрудники Службы уже изъяли более 18 млн пачек табачных изделий. ГФС и в дальнейшем будет направлять все усилия на детенизацию экономики. В борьбе с черным рынком будем действовать решительно и жестко, но исключительно в рамках закона", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.