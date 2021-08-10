Обшуки на United Tobacco: компанію назвали найбільшим виробником контрафактних сигарет в Україні

Розташована в Жовтих Водах компанія United Tobacco - найбільший виробник контрафактних сигарет в Україні. Обшуки на підприємстві - це спроба зупинити незаконну діяльність, а не тиск на бізнес.
Про це заявив журналіст Сергій Іванов у Facebook, коментуючи обшуки ДФС в Жовтих Водах.
Як відомо, з 5 серпня співробітники ДФС проводять обшуки у Дніпропетровській та Запорізькій областях на приміщеннях одного з найбільших виробників сигарет в Україні. За даними РБК-Україна, мова йде про компанію United Tobacco, яку підозрюють у промисловому виробництві контрафакту.
"Якщо ви такі законослухняні, звідки у вас "ліві" лінії з виробництва сигарет? Чому ці лінії не прийняті на облік? Що на виробництві роблять підроблені акцизні марки? Звідки тонни контрафактних сигарет Marlboro, L & M, Jin Ling, Bond, Compliment?"- зазначає журналіст.
Нагадаємо, ще у 2018 році журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування з результатами експертизи, згідно з якою з 8 пачок сигарет United Tobacco тільки на одній була наклеєна оригінальна акцизна марка.
Повторну експертизу в червні 2021 року замовили журналісти "5 каналу": підроблені акцизні марки були наклеєні на 8 з 11 пачок сигарет вироблених в Жовтих Водах.
9 серпня голова ДФС Вадим Мельник повідомив, що з початку 2021 року податкова міліція вилучила понад 800 тисяч незаконно виготовлених пачок контрафактних тютюнових виробів вартістю близько 20 млн грн одного з найбільших українських виробників.