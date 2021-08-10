Обшуки на United Tobacco: компанію назвали найбільшим виробником контрафактних сигарет в Україні

Розташована в Жовтих Водах компанія United Tobacco - найбільший виробник контрафактних сигарет в Україні. Обшуки на підприємстві - це спроба зупинити незаконну діяльність, а не тиск на бізнес.

Про це заявив журналіст Сергій Іванов у Facebook, коментуючи обшуки ДФС в Жовтих Водах.

Як відомо, з 5 серпня співробітники ДФС проводять обшуки у Дніпропетровській та Запорізькій областях на приміщеннях одного з найбільших виробників сигарет в Україні. За даними РБК-Україна, мова йде про компанію United Tobacco, яку підозрюють у промисловому виробництві контрафакту. "Якщо ви такі законослухняні, звідки у вас "ліві" лінії з виробництва сигарет? Чому ці лінії не прийняті на облік? Що на виробництві роблять підроблені акцизні марки? Звідки тонни контрафактних сигарет Marlboro, L & M, Jin Ling, Bond, Compliment?"- зазначає журналіст.