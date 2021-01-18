Обыски в ОГХК: в ФГИ назвали действия правоохранителей попыткой срыва курса на приватизацию

Фото: Дмитрий Сенниченко (УНИАН)

АО "Объединенная горно-химическая компания" заявляет о давлении финансово-промышленных групп и силовиков, что грозит невыполнением целого ряда важных контрактов, а также срывом приватизации ОГХК в 2021 году.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ФГИУ.

В Фонде госимущества Украины, под управлением которого находится АО “ОГХК”, уточнили, что следственные действия проводятся с беспрецедентным количеством правовых нарушений.

Таким образом, действия правоохранителей нацелены на срыв приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания”, запланированной на І квартал 2021 года, считают в фонде.

"Фонд государственного имущества Украины решительно осуждает любые попытки остановить и откатить назад приватизации госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых владельцев и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционно привлекательной экономики в Украине. Разгосударствление экономики - приоритет президента и правительства Украины, а также часть международных обязательств Украины", - заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

На прошлой неделе правоохранители, по мнению Фонда госимущества, скоординированные олигархическими группами, совершили попытку незаконного давления на АО "Объединенная горно-химическая компания".

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, еще до совершения якобы противоправных действий.

Проведение обысков в Фонде связывают с успешной финансовой деятельностью компании в 2020 году, а именно ростом показателя годовой чистой прибыли в 6 раз - до 600 млн гривен.

Кроме того, в декабре 2020 года АО "ОГХК" объявила об открытии нового крупного месторождения титанового сырья на территории Вольногорского ГОКа, благодаря чему потенциальная приватизационная стоимость предприятия будет существенно выше.

В состав государственного АО "Объединенная горно-химическая компания" входят мощности Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК. Компания является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

ОГХК входит в перечень объектов кампании большой приватизации в 2021 году. Приватизация компании предусмотрена положениями Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.