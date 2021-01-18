Обшуки в ОГХК: у ФДМ назвали дії правоохоронців спробою зриву курсу на приватизацію

Фото: Дмитро Сенниченко (УНІАН)

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" заявляє про тиск фінансово-промислових груп і силовиків, що загрожує невиконанням цілого ряду важливих контрактів, а також зривом приватизації ОГХК в 2021 році.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті ФДМУ.

У Фонді держмайна України, під управлінням якого перебуває АТ "ОГХК", уточнили, що слідчі дії проводяться з безпрецедентною кількістю правових порушень.

Таким чином, дії правоохоронців націлені на зрив приватизації АКЦІОНЕРНОГО товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", запланованої на І квартал 2021 року, вважають в ФДМ.

"Фонд державного майна України рішуче засуджує будь-які спроби зупинити і відкотити назад приватизації держмайна з боку правоохоронних органів, колишніх тіньових власників та олігархічних груп. Будь-яка спроба неправового тиску на підприємства ставить під загрозу процес побудови ринкової та інвестиційно привабливої економіки в Україні. Роздержавлення економіки - пріоритет президента та уряду України, а також частина міжнародних зобов'язань України", - заявив глава ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Минулого тижня правоохоронці, на думку Фонду держмайна, скоординовані олігархічними групами, здійснили спробу незаконного тиску на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Слідчі дії проходять в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в серпні минулого року, ще до вчинення нібито протиправних дій.

Проведення обшуків у Фонді пов'язують з успішною фінансовою діяльністю компанії у 2020 році, а саме зростанням показника річного чистого прибутку в 6 разів - до 600 млн гривень.

Крім того, в грудні 2020 року АТ "ОГХК" оголосила про відкриття нового великого родовища титанової сировини на території Вільногірського ГЗК, завдяки чому потенційна приватизаційна вартість підприємства буде істотно вище.

До складу державного АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" входять потужності Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Компанія є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі.

ОГХК входить в перелік об'єктів кампанії великої приватизації у 2021 році. Приватизація компанії передбачена положеннями Меморандуму про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом.