Обыски в "Новой почте": ГПУ изъяла неучтенные наличные

В ходе обысков в офисах "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве были изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности НП и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Сообщается, что ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами НП и других родственных предприятий, с участием должностных лиц органов ГФС Украины, с целью получения неправомерной выгоды для указанного предприятия, которые совершили прикрытие его незаконных финансовых услуг, что привело к не поступлению в бюджеты обязательных налоговых сборов и повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, а также умышленного уклонения от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах при осуществлении лицензионной деятельности по переводу денежных средств, доставки товаров (посылок) и международных перевозок, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного расследования 16 марта на основании постановлений следственного судьи Печерского районного суда города Киева следователями были проведены обыски в офисных и складских помещениях города Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляет свою деятельность НП и родственные с ней предприятия через которые осуществляется пересылка денежных средств по территории Украины.

По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности НП и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах.

Головним слідчим управлінням за процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних... Опубліковано Ларисою Сарган 17 березень 2018 р.

Напомним, Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами "Новой почты" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.