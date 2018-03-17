Обшуки в "Новій пошті": ГПУ вилучила не обліковану готівку

У ході обшуків в офісах "Нової пошти" у Києві, Дніпропетровську, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві були вилучені документи про фінансово-господарську діяльність НП і готівкові грошові кошти, не враховані і не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган в Facebook.

Повідомляється, що ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами НП та інших споріднених підприємств, з участю посадових осіб органів ДФС України, з метою отримання неправомірної вигоди для зазначеного підприємства, які здійснили прикриття його незаконних фінансових послуг, що призвело до не надходження до бюджетів обов'язкових податкових зборів та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, а також умисного ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах при здійсненні ліцензійної діяльності з переказу грошових коштів, доставки товарів (посилок) і міжнародних перевезень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування 16 березня на підставі постанов слідчого судді Печерського районного суду міста Києва слідчими були проведені обшуки в офісних і складських приміщеннях міста Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова і Полтави, в яких здійснює свою діяльність НП та споріднені з нею підприємства через які здійснюється пересилання грошових засобів по території України.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи про фінансово-господарську діяльність НП і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, не враховані і не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах.

Головним слідчим управлінням за процесуального керівніцтва Департаменту процесуального керівніцтва у кримінальних... Опубліковано Ларисою Сарган 17 березень 2018 р.

Нагадаємо, Луценко бере під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами "Нової пошти" та інших споріднених підприємств з ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.