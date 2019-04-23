Обыски в НАБУ связаны с делом о коррупции в "оборонке", - ГПУ

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме". Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Отмечается, что проходит выемка документов. Причина в том, что информация Главной военной прокуратуры, направленная в НАБУ в марте 2017 года, не получила развития в расследовании.

"ГБР оценивает бездействие руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагирование на сведения, содержащиеся в направленных документах. Также проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследованные уголовного производства по хищениям в "Укроборонпроме", в частности через ООО "Отпимумспецдеталь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня РБК-Украина сообщало, что сотрудники ГБР проводят следственные действия в здании НАБУ, но само Бюро отказалось комментировать эту информацию.

Также сообщалось, что суд дал следователям ГБР доступ к документам НАБУ, в которых говорится о деятельности Евгения Шевченко, который фигурирует в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой о коррупции в оборонной сфере. Напомним, в расследовании журналистки говорилось о том, что сотрудники ГПУ, НАБУ и СБУ также были привлечены к коррупционной схеме Гладковского.