ГБР проводит следственные действия в НАБУ

ГБР не объясняет, по какому делу проводятся следственные действия
Государственное бюро расследований проводит следственные действия в здании Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщают в НАБУ источника РБК-Украина.
В НАБУ подтвердили РБК-Украина, что в их здании ГБР проводит следственные действия.
"ГБР проводит следственное действие. Поэтому они могут комментировать. Мы не можем. Они же расследование осуществляют", - сообщили в НАБУ.
В НАБУ подтвердили, что обыски проходят по делу коррупции в "Укроборонпроме". В частности, есть решение суда. Однако, в ГБР не объясняют, по какому делу проводят следственные действия.
Сегодня сообщалось, что Печерский суд дал следственным Государственного бюро расследований доступ к документам Национального антикоррупционного бюро Украины, касающиеся Евгения Шевченко, одного из фигурантов расследования журналистов "Наші гроші" о коррупции в оборонной сфере.
Также следователи ГБР проверяют возможные злоупотребления НАБУ во время следствия в уголовном производстве относительно поставок дальномеров на Харьковский бронетанковый завод, к которым может быть причастен сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
Ранее в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.