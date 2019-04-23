ГБР проводит следственные действия в НАБУ

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ГБР не объясняет, по какому делу проводятся следственные действия

Государственное бюро расследований проводит следственные действия в здании Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщают в НАБУ источника РБК-Украина.

В НАБУ подтвердили РБК-Украина, что в их здании ГБР проводит следственные действия.

"ГБР проводит следственное действие. Поэтому они могут комментировать. Мы не можем. Они же расследование осуществляют", - сообщили в НАБУ.

В НАБУ подтвердили, что обыски проходят по делу коррупции в "Укроборонпроме". В частности, есть решение суда. Однако, в ГБР не объясняют, по какому делу проводят следственные действия.

Сегодня сообщалось, что Печерский суд дал следственным Государственного бюро расследований доступ к документам Национального антикоррупционного бюро Украины, касающиеся Евгения Шевченко, одного из фигурантов расследования журналистов "Наші гроші" о коррупции в оборонной сфере.

Также следователи ГБР проверяют возможные злоупотребления НАБУ во время следствия в уголовном производстве относительно поставок дальномеров на Харьковский бронетанковый завод, к которым может быть причастен сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

Ранее в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.