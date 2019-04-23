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Коррупция в "Укроборонпроме": ГБР дали доступ к документам НАБУ

Новости » Общество    23.04.2019 - 10:59
Коррупция в "Укроборонпроме": ГБР дали доступ к документам НАБУ
Фото: Евгений Шевченко (скриншот с видео Bihus.info)

ГБР расследует дело в отношении завладения средствами "Укроборонпрома"

Печерский суд дал следователям Государственного бюро расследований доступ к документам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), касающиеся Евгения Шевченко, одного из фигурантов расследования журналистов "Наші гроші" о коррупции в оборонной сфере. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда.

ГБР расследует возможные злоупотребления работниками НАБУ по делу о завладении средствами "Укроборонпрома".

Также следователи ГБР проверяют возможные злоупотребления НАБУ во время следствия в уголовном производстве относительно поставок дальномеров в Харьковский бронетанковый завод, к которым может быть причастен сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко 17 апреля заявил, что аудит "Укроборонпрома" уже начался. В частности, он заявил, что инициировал соответствующее решение СНБО, чтобы проверить, правдивы ли данные, изложенные в журналистском расследовании программы "Наші гроші" относительно коррупции в "Укроборонпроме".

Ранее в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволенный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.

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