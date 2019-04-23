ru
ua

Обшуки у НАБУ пов'язані зі справою про корупцію в "оборонці", - ГПУ


ДБР проводить обшуки у НАБУ

Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводить обшуки в НАБУ в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання в "Укроборонпромі". Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Зазначається, що проходить виїмка документів.  Причина у тому, що інформація Головної військової прокуратури, направлена до НАБУ в березні 2017 року, не отримала розвитку у розслідуванні.

"ДБР оцінює бездіяльність керівництва НАБУ після отримання матеріалів Військової прокуратури та нереагування на відомості, що містилися в направлених документах. Також перевіряється інформація про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами, які можуть свідчити про навмисне нерозслідування кримінального провадження по розкраданням в "Укроборонпромі", зокрема через ТОВ "Отпимумспецдеталь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна повідомляло, що співробітники ДБР проводять слідчі дії у будівлі НАБУ, але саме Бюро відмовилось коментувати цю інформацію.

Також повідомляло, що суд дав слідчим ДБР доступ до документів НАБУ, у яких йдеться про діяльність Євгена Шевченка, який фігурує у розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової про корупцію в оборонній сфері.  Нагадаємо, в розслідуванні журналістки йшлося про те, що співробітники ГПУ, НАБУ та СБУ також були залучені до корупційної схеми Гладковського.

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"
Читати всі новини