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Обыски по делу Медведчука проходят в его домах и офисе ОПЗЖ

Автор: Олег Черныш

Обыски по делу Виктора Медвечука - нардепа, который сегодня стал подозреваемым в государственной измене, проходят не только у него дома на улице Монтажников в Киеве. Следственные действия проводятся в офисе его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и в других его домах.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

По его словам, сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве, а также в еще двух его жилых домах в столице.

Сегодня стало известно, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене. Дело связано с добычей ресурсов в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что Медведчука не нашли по месту его жительства, поэтому нардепа ищет СБУ, чтобы вручить подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование дела, по которому арестовали так называемую "трубу Медведчука" - участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который находился в собственности компании "ПрикарпатЗападтранс".

В феврале СНБО Украины поручил вернуть трубу государству, а также ввел против Медведчука санкции.

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