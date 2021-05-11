Обыски по делу Медведчука проходят в его домах и офисе ОПЗЖ

По его словам, сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве, а также в еще двух его жилых домах в столице.

Сегодня стало известно, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене. Дело связано с добычей ресурсов в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что Медведчука не нашли по месту его жительства, поэтому нардепа ищет СБУ, чтобы вручить подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.