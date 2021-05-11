Обшуки у справі Медведчука проходять в його будинках та офісі ОПЗЖ

За його словами, зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві, а також у ще двох його житлових будинках у столиці.

Сьогодні стало відомо, що Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку підписали підозри у державній зраді. Справа пов'язана з видобутком ресурсів в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що Медведчука не знайшли за місцем його проживання, тому нардепа шукає СБУ, щоб вручити підозру й клопотання про обрання запобіжного заходу.