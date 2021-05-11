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Обшуки у справі Медведчука проходять в його будинках та офісі ОПЗЖ

Автор: Олег Черниш

Обшуки у справі Віктора Медвечука - нардепа, який сьогодні став підозрюваним у державній зраді, - проходять не тільки у нього вдома на вулиці Монтажників у Києві. Слідчі дії проводяться в офісі його партії "Опозиційна платформа - За життя" і в інших його будинках.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

За його словами, зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві, а також у ще двох його житлових будинках у столиці.

Сьогодні стало відомо, що Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку підписали підозри у державній зраді. Справа пов'язана з видобутком ресурсів в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що Медведчука не знайшли за місцем його проживання, тому нардепа шукає СБУ, щоб вручити підозру й клопотання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що НАБУ завершило розслідування справи, по якій заарештували так звану "трубу Медведчука" - ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", яка перебувала у власності компанії "ПрикарпатЗахідтранс".

У лютому РНБО України доручила повернути трубу державі, а також запровадила проти Медведчука санкції.

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