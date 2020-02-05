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Обшуки на "1+1" проходять за рішенням суду, - СБУ

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 18:42
Обшуки на "1+1" проходять за рішенням суду, - СБУ
Фото: Олена Гітлянська (facebook.com/giolena11)

В СБУ заявили, що не втручаються в роботу телеканалу

Обшуки на телеканалі "1+1" проходять за рішенням суду. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.

За її словами, СБУ проводить слідчі дії на телеканалі за рішенням суду.

"Жодного втручання в роботу телеканалу не відбувається", - додала Гітлянська.

Відзначимо, сьогодні співробітники СБУ прийшли з обшуками на телеканал "1+1". Слідчі дії проходять в офісі журналістських проектів "Гроші" і "Секретні матеріали".

Як повідомили співробітники каналу, обшуки пов'язані зі скандальним прослуховуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука, записи з кабінету якого в середині січня злили в інтернет. СБУ вважає, що записи нібито оприлюднив журналіст Євген Куксін.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що на сьогодні в справі про прослуховування Гончарука немає результатів, звіт очікується за два тижні.

В середині січня президент України Володимир Зеленський вимагав за два тижні встановити причетних до прослуховування Гончарука. Він підкреслив, що в рамках кримінального провадження має бути чітко встановлено коло осіб, які були на переговорах.

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