Обшук на "1+1": Арахамія виступив на захист журналістів

Фото: Давид Арахамія (facebook.com/david.braun.50951)

Арахамія заявив, що без збереження анонімності джерела робота журналіста втрачає сенс

У журналістів повинні бути свої джерела і можливість зберігати їхню анонімність. Про це, коментуючи ситуацію з обшуком на каналі "1+1", заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

За його словами, без збереження анонімності джерела робота журналіста втрачає сенс.

"Якщо є підстави, треба перевіряти. Але, з іншого боку, до цього треба підходити обережно, оскільки журналісти це не звичайні люди. У них повинні бути анонімні джерела. Журналіст, як адвокат чи лікар, повинен мати можливість зберегти анонімність свого джерела - інакше втрачається суть роботи журналіста, він буде в рнзультаті передруковувати прес-релізи ", - сказав нардеп.

У той же час політик відзначив резонанс справи про прослуховування і заявив про необхідність відповісти на питання: "Як стало можливим записати секретну нараду прем'єр-міністра?".

"Він носій державної таємниці, на цих записах могли бути й інші речі. Можливо, вони і були, але не були опубліковані. Резонанс у справи високий. Однак ми розробляємо новий закон про СБУ, де повинна бути норма: коли є підстави, вони (журналісти, - ред.) повинні нести відповідальність", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, як раніше пояснили в СБУ, обшуки на телеканалі "1+1" були пов'язані з розслідуванням прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а окремі журналісти можуть бути причетні до цього. В СБУ уточнили, що обшуки пройшли на робочих місцях окремих журналістів на підставі рішення суду, а також будинки у журналістів.

Президент України Володимир Зеленський згодом розповів про одержаних від СБУ даних розслідування справи про прослуховування Гончарука у кабінеті глави уряду. Попередньо встановлено, що незаконно отримані записи розмов у кабінеті прем'єр-міністра були продані, а записи потрапили в мережу з комп'ютерів журналістів "1+1".