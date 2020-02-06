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Баканова пригласили на комитет Рады относительно обысков на "1+1"

Новости » Общество     06.02.2020 - 23:37
Баканова пригласили на комитет Рады относительно обысков на "1+1"
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Председатель СБУ должен явиться на заседание комитета 10 февраля

На заседании парламентского комитета по вопросам информационной политики обсудят проведенные Службой безопасности Украины обыски на телеканале "1+1". Об этом заявил председатель комитета Александр Ткаченко в эфире программы "Право на владу" на 1+1.

По его словам, внеочередное заседание комитета информполитики, в котором примет участие руководство СБУ, запланировано на понедельник, 10 февраля.

"Приглашаю на внеочередное заседание нашего комитета в понедельник. Мы позвали господина Баканова (глава СБУ Иван Баканов, - ред.)", - заявил Ткаченко.

Напомним, как ранее разъяснили в СБУ, обыски на телеканале "1+1" были связанные с расследованием прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, а отдельные журналисты могут быть причастны к этому. В СБУ уточнили, что обыски прошли на рабочих местах отдельных журналистов на основании решения суда, а также дома у журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии рассказал о полученных от СБУ данных расследование дела о прослушивании Гончарука в кабинете главы правительства. Предварительно установлено, что незаконно полученные записи разговоров в кабинете премьер-министра были проданы, а в сеть записи попали с компьютеров журналистов "1+1".

Зеленский рассказал детали расследования дела о прослушке Гончарука СБУ разъяснила ситуацию с обысками на "1+1"
Новости Украины 1+1Служба безопасности УкраиныАлександр Ткаченко
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