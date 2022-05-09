"Обязательное поражение". В Британии заявили, что Путин не достигнет успеха в Украине

Британский министр во время выступления в Музее национальной армии в Лондоне упомянул о российских солдатах, погибших во время Второй мировой, и войне, которая сейчас происходит на территории Украины.

"Я думал о масштабах страданий по всему Советскому Союзу, а также о том, как страдания использовались тогда, как и сейчас, - чтобы прикрыть неадекватность тех, кто правит в безопасности и комфорте из-за кремлевских стен", - заявил Уоллес.

При этом глава Минобороны считает, что из-за действий в Украине Россия потеряла былую славу и теперь сама стала олицетворением фашизма.

"Путин и его ближайшее окружение генералов теперь отражают фашизм и тиранию 77-летней давности, повторяя ошибки тоталитарного режима прошлого века", - отметил британский чиновник.

Уоллес, говоря о российской армии и военном руководстве РФ, заявил, что "для них и для Путина не может быть дня победы, только бесчестие и обязательное поражение в Украине".