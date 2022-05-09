UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Обязательное поражение". В Британии заявили, что Путин не достигнет успеха в Украине

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Владимир Путин не сможет добиться успехов в Украине. Он заявил, что украинская армия разобьет российскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Британский министр во время выступления в Музее национальной армии в Лондоне упомянул о российских солдатах, погибших во время Второй мировой, и войне, которая сейчас происходит на территории Украины.

"Я думал о масштабах страданий по всему Советскому Союзу, а также о том, как страдания использовались тогда, как и сейчас, - чтобы прикрыть неадекватность тех, кто правит в безопасности и комфорте из-за кремлевских стен", - заявил Уоллес.

При этом глава Минобороны считает, что из-за действий в Украине Россия потеряла былую славу и теперь сама стала олицетворением фашизма.

"Путин и его ближайшее окружение генералов теперь отражают фашизм и тиранию 77-летней давности, повторяя ошибки тоталитарного режима прошлого века", - отметил британский чиновник.

Уоллес, говоря о российской армии и военном руководстве РФ, заявил, что "для них и для Путина не может быть дня победы, только бесчестие и обязательное поражение в Украине".

Напомним, что сегодня в Москве прошел парад Победы. Во время своей речи глава Кремля Владимир Путин упомянул "спецоперацию" в Украине.

Более детально о речи Путина на параде можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРоссийская ФедерацияВеликобританияВойна России против Украины