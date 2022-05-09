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"Обов'язкова поразка". У Британії заявили, що Путін не досягне успіху в Україні

Фото: Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Володимир Путін не зможе досягти успіхів в Україні. Він заявив, що українська армія розіб'є російську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Британський міністр під час виступу в Музеї національної армії в Лондоні згадав про російських солдатів, загиблих під час Другої світової, і війну, яка зараз відбувається на території України.

"Я думав про масштаби страждань по всьому Радянському Союзу, а також про те, як страждання використовувалися тоді, як і зараз, - щоб прикрити неадекватність тих, хто править в безпеці і комфорті через кремлівські стіни", - заявив Уоллес.

При цьому глава Міноборони вважає, що через дії в Україні Росія втратила колишню славу і тепер сама стала уособленням фашизму.

"Путін і його найближче оточення генералів тепер відображають фашизм і тиранію 77-річної давності, повторюючи помилки тоталітарного режиму минулого століття", - зазначив британський чиновник.

Уоллес, говорячи про російську армію і військове керівництво РФ, заявив, що "для них і для Путіна не може бути дня перемоги, тільки безчестя і обов'язкова поразка в Україні".

Нагадаємо, що сьогодні в Москві пройшов парад Перемоги. Під час своєї промови глава Кремля Володимир Путін згадав "спецоперацію" в Україні.

Більш детально про промову Путіна на параді можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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