Обязательная вакцинация. В Минздраве назвали количество отстраненных от работы

В Украине отстранили от работы более 7,5 тысячи работников органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и медиков невакцинированных от коронавируса. Они обязаны были сделать как минимум одну прививку до 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина .

Он напомнил, что с 31 января вступил в силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации от коронавируса медиков, коммунальщиков и местных чиновников. Кузин добавил, что после этой даты от работы должны отстранять без сохранения заработной платы тех, кто не сделал хотя бы одну прививку.

По данным на 7 февраля отстранен 7 531 непривитый сотрудник органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения. Среди них:

4 578 - сотрудников коммунальных предприятий;

2 136 - работников сферы здравоохранения, в том числе 216 врачей, 764 медсестер, 1 155 человек из числа хозяйственного и административного персонала;

817 - представителей органов местного самоуправления.

"Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работают более 755 тысяч сотрудников. Отстранено - 2136 работников, то есть примерно 0,2%", - уточнил Кузин.