Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы

Предприятия розничной торговли в городах с населением свыше 25 тысяч человек должны проводить расчеты с платежными картами. Эта норма действия в Украине уже десять лет, но к налоговикам до сих пор поступают жалобы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины ( ГНС ).

В каких городах должны быть POS-терминалы

Как отмечается в сообщении, в адрес ГНС системно поступают жалобы граждан о невозможности расчетов с помощью платежных карт и банковских терминалов.

ГНС напоминает налогоплательщикам об определенной постановлением Кабинета министров Украины от 29.09.2010 № 878 обязанности обеспечить прием специальных платежных средств для расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) в населенных пунктах с численностью населения от 25 тыс. лиц.

Этот порядок включает субъектов малого предпринимательства сферы торговли, общественного питания и услуг и которые в соответствии с законом используют регистраторы расчетных операций.

"Особенно просим обратить внимание налогоплательщиков, обязанность применения РРО/ПРО у которых возникла с 01.01.2022 года", - говорится в сообщении.

Новые нормы и исключения

В соответствии с Налоговым кодексом Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций. Для ФОПов первой группы применение РРО не является обязательным.

Согласно решению правительства от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, которые проводят розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).