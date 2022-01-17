ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зобов'язані забезпечити: у яких містах в магазинах повинні бути POS-термінали

Новость на русском →
Україна, Понеділок 17 січня 2022 06:45
Зобов'язані забезпечити: у яких містах в магазинах повинні бути POS-термінали Фото: Розрахунки платіжними картками повинні бути забезпечені в містах з 25 тисячами населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підприємства роздрібної торгівлі у містах з населенням понад 25 тисяч осіб повинні проводити розрахунки з платіжними картками. Ця норма дії в Україні вже десять років, але до податківців досі надходять скарги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної податкової служби України (ДПС).

У яких містах повинні бути POS-термінали

Як зазначається в повідомленні, на адресу ДПС системно надходять скарги громадян щодо неможливості розрахунків за допомогою платіжних карток та банківських терміналів.

ДПС нагадує платникам податків про визначений постановою Кабінету міністрів України від 29.09.2010 № 878 обов’язок забезпечити приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) у населених пунктах з чисельністю населення від 25 тис. осіб.

Цей порядок включає суб'єктів малого підприємництва, які провадять діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій.

"Особливо, увагу просимо звернути платників податків, обов’язок застосування РРО/ПРРО у яких виник з 01.01.2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нові норми та виключення

Відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій. Для ФОПів першої групи застосування РРО не є обов'язковим.

Згідно з рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України 17 грудня провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів (фізичних осіб-підприємців) ще на один рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування