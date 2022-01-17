Зобов'язані забезпечити: у яких містах в магазинах повинні бути POS-термінали

Підприємства роздрібної торгівлі у містах з населенням понад 25 тисяч осіб повинні проводити розрахунки з платіжними картками. Ця норма дії в Україні вже десять років, але до податківців досі надходять скарги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної податкової служби України ( ДПС ).

У яких містах повинні бути POS-термінали

Як зазначається в повідомленні, на адресу ДПС системно надходять скарги громадян щодо неможливості розрахунків за допомогою платіжних карток та банківських терміналів.

ДПС нагадує платникам податків про визначений постановою Кабінету міністрів України від 29.09.2010 № 878 обов’язок забезпечити приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) у населених пунктах з чисельністю населення від 25 тис. осіб.

Цей порядок включає суб'єктів малого підприємництва, які провадять діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій.

"Особливо, увагу просимо звернути платників податків, обов’язок застосування РРО/ПРРО у яких виник з 01.01.2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нові норми та виключення

Відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій. Для ФОПів першої групи застосування РРО не є обов'язковим.

Згідно з рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).