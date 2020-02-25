ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обязанности главного санврача могут быть возложены на замглавы Минздрава, - Радуцкий

Новости » Политика     25.02.2020 - 15:15
Обязанности главного санврача могут быть возложены на замглавы Минздрава, - Радуцкий
Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

Михаил Радуцкий не исключает, что должность главного санитарного врача может быть отдельная

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что обязанности главного санитарного врача Украины будет выполнять заместитель министра здравоохранения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Радуцкого "Интерфакс-Украина".

При этом он заявил, что не исключает, что должность главного санитарного врача может быть отдельная.

"Сегодня рассматривается вопрос, на кого будут возложены функции главного санитарного врача Украины. Скорее всего, на замминистра (здравоохранения - ред.), который отвечает за общественное здоровье и будет главным санитарным врачом Украины. Мы так думаем. Или это будет еще одна должность", - заявил Радуцкий.

При этом он отметил, что видит на этой должности заведующую кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольгу Голубовскую.

"Если бы меня спросили, я вижу на этой должности Голубовскую. Но меня не спрашивают - это решает Кабмин", - добавил Радуцкий.

Также он высказал надежду, что Кабинет министров Украины с этим решением затягивать не будет, поскольку это крайне необходимо сегодня.

Напомним, Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения. Рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины.

Кроме того, Кабинет министров утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. По словам премьера Алексея Гончарука, утвержденный план предусматривает введение нового алгоритма догоспитального распределения вызовов экстренной помощи.

В Раде рассказали о вероятности сокращения врачей с началом медреформы Радуцкий: Украина готова к вспышке нового коронавируса
Новости Украины врачиМихаил Радуцкий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь